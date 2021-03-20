Байконур готовится к запуску ракеты "Союз" с 38 спутниками из разных стран — видео

На космодроме Байконур продолжаются финальные работы по подготовке к коммерческому запуску ракеты "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран. Об этом сообщает "Роскосмос".

В 05:00 по московскому времени состоялось заседание Государственной комиссии по проведению лётных испытаний, по его итогам было принято решение о готовности к пуску. В соответствии с графиком работ в 05:30 мск совместный расчёт приступил к заправке изделия топливом. Окончание данной операции, отстыковка шлангов и эвакуация заправочных агрегатов с "нулевой" отметки ожидается, предварительно, в 07:35.

"Технологический процесс подготовки к пуску ракеты космического назначения "Союз-2.1а" идёт строго в соответствии с графиком", — подчеркнули в "Роскосмосе".

Прямая трансляция пуска будет доступна на сайте и в социальных сетях госкорпорации с 08:15. Старт ожидается в 09:07:12.

Напомним, 20 марта "Союз" выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран, в частности южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS и аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, спутники связи Технического университета Берлина, а также малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1. Кроме того, на орбиту отправится первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ — ДЗЗ и ряд других российских аппаратов.

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