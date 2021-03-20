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Режиссёр Зак Снайдер отказался снимать супергеройское кино

При этом он признался, что доволен снятой версией "Лиги справедливости".

20 марта 2021, 03:40
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Американский режиссёр и сценарист Зак Снайдер объявил о том, что больше не будет работать над фильмами по сюжетам комиксов, несмотря на то что многие истории в картинках ему нравятся. Этой информацией режиссёр поделился в беседе с изданием Deadline.

Зак Снайдер рассказал о своём решении после громкой премьеры расширенной версии блокбастера "Лига справедливости", которую уже успели окрестить "Снайдеркат". Фильмом Снайдер доволен, но с новыми комиксными картинами работать не планирует.

"Есть несколько историй, которые мне нравятся. Я всегда хотел поработать над комиксом Фрэнка Миллера "Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря" и ещё парочкой. Да, я очень доволен фильмом, который мы только что закончили, но я не горю желанием снимать ещё одну картину по комиксам", — признался он в беседе с изданием Deadline.

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Ранее Лайф писал о том, что редактор "2х2" оценил появление ЛГБТ-персонажа в комиксе "Капитан Америка".

Авторы
Юлия Коновалова

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