Режиссёр Зак Снайдер отказался снимать супергеройское кино

Американский режиссёр и сценарист Зак Снайдер объявил о том, что больше не будет работать над фильмами по сюжетам комиксов, несмотря на то что многие истории в картинках ему нравятся. Этой информацией режиссёр поделился в беседе с изданием Deadline.

Зак Снайдер рассказал о своём решении после громкой премьеры расширенной версии блокбастера "Лига справедливости", которую уже успели окрестить "Снайдеркат". Фильмом Снайдер доволен, но с новыми комиксными картинами работать не планирует.

"Есть несколько историй, которые мне нравятся. Я всегда хотел поработать над комиксом Фрэнка Миллера "Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря" и ещё парочкой. Да, я очень доволен фильмом, который мы только что закончили, но я не горю желанием снимать ещё одну картину по комиксам", — признался он в беседе с изданием Deadline.

Ранее Лайф писал о том, что редактор "2х2" оценил появление ЛГБТ-персонажа в комиксе "Капитан Америка".

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