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Эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки отразится на экономике

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года.

20 марта 2021, 04:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Повышение ключевой ставки Центробанком России приведёт к увеличению доходности по банковским вкладам, подорожанию кредитов и укреплению рубля. Об этом заявила эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова.

"В связи с повышением ставки в ближайшее время можно ожидать подорожания кредитов, за счёт чего замедлится приток капитала в экономику внутри страны", — сказала эксперт в беседе с РИА "Новости".

По её оценке, повышение ключевой ставки также повлияет на фондовый рынок. Тарасова полагает, что доходность облигаций увеличится, а стоимость акций российских компаний на фондовом рынке снизится.

Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку

Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует вернуться к ключевой ставке в 5–6% в течение трёх лет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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