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Тело и обломки машин на трассе: один человек погиб и четверо пострадали в страшном ДТП в Приангарье

В числе раненых 16-летний подросток.

20 марта 2021, 04:21

Один человек погиб и четверо пострадали в результате страшного ДТП на трассе Р-255 "Сибирь" в районе посёлка Залари Иркутской области. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Видео © Соцсети

"Сегодня около семи утра (02:00 мск) на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" возле посёлка Залари произошло столкновение Toyota Hiace и Hyundai Creta. Получив травмы, несовместимые с жизнью, водитель Hyundai скончался на месте аварии", — говорится в сообщении.

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Как уточнили в пресс-службе, трое пассажиров обратились за помощью к медикам. В числе пострадавших водитель Toyota Hiace и два пассажира, в том числе 16-летний подросток. В автомобиле Hyundai ехала супружеская пара — 57-летний водитель погиб, его жена госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее Лайф писал о том, что в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил несколько машин.

Авторы
Юлия Коновалова

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