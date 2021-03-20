Тело и обломки машин на трассе: один человек погиб и четверо пострадали в страшном ДТП в Приангарье
В числе раненых 16-летний подросток.
Один человек погиб и четверо пострадали в результате страшного ДТП на трассе Р-255 "Сибирь" в районе посёлка Залари Иркутской области. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
Видео © Соцсети
"Сегодня около семи утра (02:00 мск) на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" возле посёлка Залари произошло столкновение Toyota Hiace и Hyundai Creta. Получив травмы, несовместимые с жизнью, водитель Hyundai скончался на месте аварии", — говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, трое пассажиров обратились за помощью к медикам. В числе пострадавших водитель Toyota Hiace и два пассажира, в том числе 16-летний подросток. В автомобиле Hyundai ехала супружеская пара — 57-летний водитель погиб, его жена госпитализирована.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняют.
Ранее Лайф писал о том, что в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил несколько машин.
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