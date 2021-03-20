Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных снегопадах и рассказали, когда потеплеет

Несмотря на то что март стремительно подходит к концу, а весна постепенно вступает в законные права, в столичном регионе по-прежнему может выпасть снег. И такая вероятность сохраняется по меньшей мере до первой декады апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снежок в субботу и воскресенье точно будет в Москве и области... Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет... И в апреле ещё снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, среднесуточная температура выше нулевой отметки закрепляется в европейской части России в последние дни марта. Но, даже несмотря на идущее следом потепление, выпадение снега остаётся возможным. Вильфанд уточнил, что теплеть начнёт уже с понедельника, а к четвергу столбики термометров в отдельных районах могут подняться до отметки в семь градусов.

"В понедельник около +2...+3 градусов, во вторник так же. В среду +4...+5 градусов будет максимальное значение, в четверг, по предварительным расчетам, +5...+7 градусов", — сказал метеоролог.

Собеседник агентства подчеркнул, что аномального тепла ждать не стоит: в ночные часы температура воздуха по-прежнему будет опускаться ниже нуля.

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