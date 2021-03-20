Запуск ракеты "Союз" с 38 спутниками из разных стран перенесли на сутки

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 иностранными космическими аппаратами из 18 стран на борту с Байконура перенесён до 21 марта. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По словам директора госкорпорации, перед стартом специалисты зафиксировали скачок напряжения, поэтому "решили не рисковать". Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что этот запуск станет коммерческим стартом компании "Главкосмос Пусковые услуги", которая будет выполнять заказы на доставку к орбите аппаратов на ракетах "Союз-2". Именно поэтому ракету решили перекрасить из традиционных серого и оранжевого в новую бело-синюю раскраску.

А ранее Лайф писал, что запуск корабля Starship Илона Маска экстренно отложили. В рамках испытательного полёта аппарат должен был подняться на высоту около десяти километров, а потом плавно приземлиться на землю в установленном месте.

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