Пожар в Сургуте, где один человек погиб и восемь пострадали, произошёл из-за поджога

Число пострадавших при пожаре в административно-бытовом здании в Сургуте возросло до восьми, также один человек погиб. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, его причиной стал поджог.

Уже задержан 42-летний мужчина. Установлено, что около четырёх утра он поджёг помещения общежития ООО "Главснаб". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство, совершённое общеопасным способом".

Напомним, что площадь возгорания составила более 6000 квадратов. До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.

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