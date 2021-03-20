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Пожар в Сургуте, где один человек погиб и восемь пострадали, произошёл из-за поджога

Подозреваемый уже задержан.

20 марта 2021, 08:27

Число пострадавших при пожаре в административно-бытовом здании в Сургуте возросло до восьми, также один человек погиб. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, его причиной стал поджог.

Уже задержан 42-летний мужчина. Установлено, что около четырёх утра он поджёг помещения общежития ООО "Главснаб". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство, совершённое общеопасным способом".

Прыгали из окон в панике: шесть человек пострадали в страшном пожаре в Сургуте — видео

Прыгали из окон в панике: шесть человек пострадали в страшном пожаре в Сургуте — видео

Напомним, что площадь возгорания составила более 6000 квадратов. До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Прикамье.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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