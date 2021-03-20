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Еврокомиссия выделит €2 млн на развитие цифровизации Киргизии

Реализовать проект планируется в течение двух лет.

20 марта 2021, 07:45
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Еврокомиссия намерена предоставить два миллиона евро на поддержку цифровизации в Киргизии. Об этом сообщает RT.

Деньги выделят на формирование "стойкой инфраструктуры", а конкретнее — на создание дополнительных возможностей для Госкомитета информационных технологий и связи Киргизии в рамках работы электронного правительства. Также планируется укрепить прозрачность и подотчётность государственных органов страны.

Реализовать проект планируется в течение двух лет.

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Напомним, ранее Евросоюз предоставил Украине 600 миллионов евро в качестве финансовой помощи.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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