Еврокомиссия выделит €2 млн на развитие цифровизации Киргизии

Еврокомиссия намерена предоставить два миллиона евро на поддержку цифровизации в Киргизии. Об этом сообщает RT.

Деньги выделят на формирование "стойкой инфраструктуры", а конкретнее — на создание дополнительных возможностей для Госкомитета информационных технологий и связи Киргизии в рамках работы электронного правительства. Также планируется укрепить прозрачность и подотчётность государственных органов страны.

Реализовать проект планируется в течение двух лет.

Напомним, ранее Евросоюз предоставил Украине 600 миллионов евро в качестве финансовой помощи.

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