Володин раскрыл истинную цель проекта "Умное голосование"

Спикер Госдумы считает, что за ним стоят западные спецслужбы.

Проект "Умное голосование" был создан не для решения проблем россиян, а для того, чтобы недоброжелатели смогли проникнуть в структуру власти РФ. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Умное голосование — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть", — написал спикер в своём телеграм-канале.

По словам Володина, нужно учитывать, что инициаторы этого проекта находятся за границей. Председатель Госдумы считает, что к нему причастны резиденты иностранных спецслужб, которые через "Умное голосование" планируют вмешаться во внутренние дела России.