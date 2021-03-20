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Володин раскрыл истинную цель проекта "Умное голосование"

Спикер Госдумы считает, что за ним стоят западные спецслужбы.

20 марта 2021, 09:06
<p>Фото © Фадеичев Сергей</p>

Фото © Фадеичев Сергей

Проект "Умное голосование" был создан не для решения проблем россиян, а для того, чтобы недоброжелатели смогли проникнуть в структуру власти РФ. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Умное голосование — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть", — написал спикер в своём телеграм-канале.

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По словам Володина, нужно учитывать, что инициаторы этого проекта находятся за границей. Председатель Госдумы считает, что к нему причастны резиденты иностранных спецслужб, которые через "Умное голосование" планируют вмешаться во внутренние дела России.

Ранее победивший на выборах депутат горсовета Новосибирска рассказал, как выиграл без помощи "Умного голосования".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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