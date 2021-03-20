В Москве посетители "Бургер кинга" пожаловались, что их избили сотрудники: в ресторане говорят, всё было по-другому

В Москве на Ленинском проспекте работники ресторана быстрого питания "Бургер кинг" избили двух посетителей заведения. Как сообщили Лайфу в МВД, по факту инцидента начата проверка.

"В пятницу в полицию обратился мужчина 1996 года рождения с заявлением, что 18 марта произошёл конфликт с сотрудниками заведения Burger King по адресу: Ленинский проспект, дом 2/1. Со слов заявителя, его избили сотрудники кафе", — сообщили в правоохранительных органах.

Однако в пресс-службе "Бургер кинга" заявили, что ситуация была иной. С их слов, двое сильно подвыпивших посетителей начали требовать продать им пиво после закрытия ресторана, но встретили отказ от кассира и начали его избивать. Прибывшие на место происшествия полицейские увезли всех троих в участок, однако кассира быстро отпустили.

В данный момент администрация ресторана ищет видео с камер наблюдения, дабы подробно разобраться в произошедшем инциденте.

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