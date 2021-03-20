Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Японии объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2

Подземные толчки ощущались и в столице страны.

20 марта 2021, 09:44

В Японии объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2. Видео © Соцсети

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии у префектуры Мияги. По данным Главного метеорологического агентства страны, очаг стихийного бедствия залегал на глубине 60 километров под водой.

Как сообщает агентство Kyodo, не исключается, что высота волны в районе префектуры Мияги может достигать одного метра. В связи с этим метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о цунами. Отмечается также, что подземные толчки ощущались в Токио.

Сразу десять землетрясений за сутки произошли на Камчатке

Сразу десять землетрясений за сутки произошли на Камчатке

Напомним, десять лет назад — 11 марта 2011 года — японский город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибло и пропало без вести по меньшей мере 16 000 человек. Это природное явление привело и к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Тогда жители Фукусимы покинули город.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1