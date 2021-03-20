В Японии объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2

Как сообщает агентство Kyodo , не исключается, что высота волны в районе префектуры Мияги может достигать одного метра. В связи с этим метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о цунами. Отмечается также, что подземные толчки ощущались в Токио.

Напомним, десять лет назад — 11 марта 2011 года — японский город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибло и пропало без вести по меньшей мере 16 000 человек. Это природное явление привело и к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Тогда жители Фукусимы покинули город.