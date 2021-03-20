В Японии объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
Подземные толчки ощущались и в столице страны.
В Японии объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2. Видео © Соцсети
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии у префектуры Мияги. По данным Главного метеорологического агентства страны, очаг стихийного бедствия залегал на глубине 60 километров под водой.
Как сообщает агентство Kyodo, не исключается, что высота волны в районе префектуры Мияги может достигать одного метра. В связи с этим метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о цунами. Отмечается также, что подземные толчки ощущались в Токио.
Напомним, десять лет назад — 11 марта 2011 года — японский город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибло и пропало без вести по меньшей мере 16 000 человек. Это природное явление привело и к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Тогда жители Фукусимы покинули город.
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