"Неадекватный и в одном ботинке": Актёр из сериала "След" Андрей Лавров угрожал автоинспектору ножом-бабочкой в центре Москвы
Андрей Лавров. Фото © Kino-teatr.ru
После происшествия возбудили уголовное дело.
В пятницу в центре Москвы популярный актёр сериалов Андрей Лавров напал на сотрудника Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в районе Кузнецкого Моста. Лавров подошёл к инспектору ВАИ и пригрозил убийством. Он находился в неадекватном состоянии и держал в руке нож-бабочку. При этом артист был только в одном ботинке и одном носке.
Мимо проезжали полицейские и забрали звезду сериала "След". Сотрудник ВАИ не получил никаких ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.