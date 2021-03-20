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СМИ: Актёр из сериала "След" напал на автоинспектора с ножом-бабочкой в центре Москвы

Официального подтверждения этой информации пока нет.

20 марта 2021, 10:03
<p>Андрей Лавров. Фото ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/6129/foto/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kino-teatr.ru</a></p>

Андрей Лавров. Фото © kino-teatr.ru

В Москве за угрозы в адрес сотрудника военной автоинспекции задержали актёра Андрея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на Котельнической набережной. Лавров подошёл к инспектору ВАИ и начал угрожать ему убийством. В руках у артиста был нож-бабочка.

В итоге Лаврова задержали прибывшие сотрудники полиции. Отмечается, что актёр уже признался в содеянном.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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