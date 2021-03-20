В пятницу в центре Москвы популярный актёр сериалов Андрей Лавров напал на сотрудника Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в районе Кузнецкого Моста. Лавров подошёл к инспектору ВАИ и пригрозил убийством. Он находился в неадекватном состоянии и держал в руке нож-бабочку. При этом артист был только в одном ботинке и одном носке.