СМИ: Актёр из сериала "След" напал на автоинспектора с ножом-бабочкой в центре Москвы
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Андрей Лавров. Фото © kino-teatr.ru
В Москве за угрозы в адрес сотрудника военной автоинспекции задержали актёра Андрея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл на Котельнической набережной. Лавров подошёл к инспектору ВАИ и начал угрожать ему убийством. В руках у артиста был нож-бабочка.
В итоге Лаврова задержали прибывшие сотрудники полиции. Отмечается, что актёр уже признался в содеянном.
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