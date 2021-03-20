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Опубликовано 20 марта 2021, 10:03
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"Неадекватный и в одном ботинке": Актёр из сериала "След" Андрей Лавров угрожал автоинспектору ножом-бабочкой в центре Москвы

Андрей Лавров. Фото © Kino-teatr.ru

Андрей Лавров. Фото © Kino-teatr.ru

После происшествия возбудили уголовное дело.

В пятницу в центре Москвы популярный актёр сериалов Андрей Лавров напал на сотрудника Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в районе Кузнецкого Моста. Лавров подошёл к инспектору ВАИ и пригрозил убийством. Он находился в неадекватном состоянии и держал в руке нож-бабочку. При этом артист был только в одном ботинке и одном носке.

Мимо проезжали полицейские и забрали звезду сериала "След". Сотрудник ВАИ не получил никаких ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Николай Абрамов
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