Козак предложил изменить принцип организации встреч "нормандской четвёрки"

Заместитель главы Администрации Президента России Дмитрий Козак предложил участникам переговоров в "нормандском формате" зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Об этом со ссылкой на источник в делегации РФ сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо Козак направил в Париж, Берлин и Киев, предложив коллегам пересмотреть принцип организации заседаний. Кроме того, по данным источника, на последней встрече участников форума "четвёрки" украинская сторона не стала давать согласие на полное прекращение огня в Донбассе.