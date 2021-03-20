Козак предложил изменить принцип организации встреч "нормандской четвёрки"
Соответствующее письмо уже направлено другим участникам форума.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Заместитель главы Администрации Президента России Дмитрий Козак предложил участникам переговоров в "нормандском формате" зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Об этом со ссылкой на источник в делегации РФ сообщает ТАСС.
Соответствующее письмо Козак направил в Париж, Берлин и Киев, предложив коллегам пересмотреть принцип организации заседаний. Кроме того, по данным источника, на последней встрече участников форума "четвёрки" украинская сторона не стала давать согласие на полное прекращение огня в Донбассе.
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Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" запланирована на апрель, однако, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в графике президента России Владимира Путина этого не значится.
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