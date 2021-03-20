Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Козак предложил изменить принцип организации встреч "нормандской четвёрки"

Соответствующее письмо уже направлено другим участникам форума.

20 марта 2021, 10:45
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Заместитель главы Администрации Президента России Дмитрий Козак предложил участникам переговоров в "нормандском формате" зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Об этом со ссылкой на источник в делегации РФ сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо Козак направил в Париж, Берлин и Киев, предложив коллегам пересмотреть принцип организации заседаний. Кроме того, по данным источника, на последней встрече участников форума "четвёрки" украинская сторона не стала давать согласие на полное прекращение огня в Донбассе.

"Похвастаться нечем". Козак рассказал, чем завершились переговоры в "нормандском формате" по Донбассу

"Похвастаться нечем". Козак рассказал, чем завершились переговоры в "нормандском формате" по Донбассу

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" запланирована на апрель, однако, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в графике президента России Владимира Путина этого не значится.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В графике Путина на апрель пока нет встречи лидеров "нормандской четвёрки"

12 марта, 13:30

"Похвастаться нечем". Козак рассказал, чем завершились переговоры в "нормандском формате" по Донбассу

12 января, 19:18

В Крыму объяснили, почему иностранцам нельзя владеть на полуострове землёй

сегодня в 11:05

Головин сможет сыграть за сборную России против Словении в Сочи

сегодня в 11:31

В Японии рассказали о ситуации на Фукусиме после мощного землетрясения

сегодня в 11:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1