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В посёлке под Новосибирском нашли тело шестилетнего мальчика: задержаны мать и отчим

По предварительным данным, мужчина периодически избивал ребёнка

20 марта 2021, 10:58
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

В одном из домов в посёлке Кудряшовский Новосибирской области обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим погибшего ребёнка.

"По подозрению в совершении преступления следователем СКР в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны мать и отчим погибшего ребёнка <...> По предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал", — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Тверской области нашли тело пропавшей девочки. Её следы обрывались у кромки воды у реки, возле промоины.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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