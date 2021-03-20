В посёлке под Новосибирском нашли тело шестилетнего мальчика: задержаны мать и отчим

В одном из домов в посёлке Кудряшовский Новосибирской области обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим погибшего ребёнка.

"По подозрению в совершении преступления следователем СКР в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны мать и отчим погибшего ребёнка <...> По предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал", — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

Ранее Лайф рассказывал, что в Тверской области нашли тело пропавшей девочки. Её следы обрывались у кромки воды у реки, возле промоины.

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