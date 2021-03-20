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В Крыму объяснили, почему иностранцам нельзя владеть на полуострове землёй

Эту меру назвали вынужденной, но необходимой.

20 марта 2021, 11:05
<p>Виды Крыма. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Виды Крыма. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Запрет для иностранцев владеть землёй на территории Крыма является вынужденной мерой. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов.

Иностранцам запретили владеть землями в Крыму и Севастополе

Иностранцам запретили владеть землями в Крыму и Севастополе

Указ о запрете на владение крымской землёй гражданами зарубежных государств был подписан президентом РФ Владимиром Путиным ещё год назад. Это объясняется тем, что полуостров включён в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.

"Здесь нет ничего удивительного. Это распространённая международная практика. Во всём мире государства ограничивают права иностранцев на владение землёй в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землёй сельхозназначения. Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — сказал Молохов в беседе с РИА "Новости".

Он пояснил, что раз Крым является приграничной территорией, то и власти РФ имеют полное право юридически оформить сложившуюся ситуацию согласно национальному законодательству.


Путин объяснил, почему Крым является сакральным местом

Путин объяснил, почему Крым является сакральным местом

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России: за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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