В Крыму объяснили, почему иностранцам нельзя владеть на полуострове землёй

Запрет для иностранцев владеть землёй на территории Крыма является вынужденной мерой. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов.

Указ о запрете на владение крымской землёй гражданами зарубежных государств был подписан президентом РФ Владимиром Путиным ещё год назад. Это объясняется тем, что полуостров включён в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.

"Здесь нет ничего удивительного. Это распространённая международная практика. Во всём мире государства ограничивают права иностранцев на владение землёй в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землёй сельхозназначения. Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — сказал Молохов в беседе с РИА "Новости".

Он пояснил, что раз Крым является приграничной территорией, то и власти РФ имеют полное право юридически оформить сложившуюся ситуацию согласно национальному законодательству.



Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России: за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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