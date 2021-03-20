Головин сможет сыграть за сборную России против Словении в Сочи

В Российском Футбольном Союзе нашли способ, как вытащить полузащитника "Монако" Александра Головина из Франции на матч со Словенией в Сочи. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал "Чемпионат".

"Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном самолёте, что поможет ему избежать карантина", — утверждает инсайдер.

Таким образом, один из лидеров сборной сможет помочь национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении, который состоится 27 марта в Сочи.

Напомним, "Монако" не хотел отпускать Головина в сборную, так как по возвращении ему пришлось бы пройти как минимум пятидневный карантин.

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