Бывшие бойцы Донбасса назвали город, который Украина может потерять следующим
Они отметили, что оппозиция в Незалежной набирает рейтинги.
Фото © ТАСС / Спринчак Валентин
Украина может лишиться Харькова, а также ряда территорий Одесской области и Запорожья. Такой точки зрения придерживается журналист, участник боёв в Донбассе Ростислав Журавлёв.
"В Харькове можно разбудить восстание. Там живёт 80% русских, и они не простили событий 2014 года. <...> Оппозиция набирает рейтинги на всей левобережной Украине от Одесской области через Херсон и Запорожье вплоть до Харьковской области", — сказал он в интервью Ura.ru.
Ещё один экс-боец Донбасса — депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко — рассказал, что в большинстве украинских городов, находящихся на границе с РФ, нарастают пророссийские настроения.
"Юго-восток Украины, за исключением Днепропетровской области, находится под влиянием оппозиции. Однако основное ядро, поддерживающее Россию, уехало в Донбасс", — отметил он.
Ранее в Донецке заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения. Там отметили, что Украина никоим образом не содействует снижению уровня эскалации конфликта, а также проведению ремонтно-восстановительных работ.
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