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В Донецке заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения

Там считают, что Киев намеренно препятствует достижению консенсуса в вопросе безопасности.

16 марта 2021, 21:47

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

В Донецкой Народной Республике заявляют об обострении ситуации вдоль всей линии боевого соприкосновения. По словам представителя республики в подгруппе по безопасности Алексея Никонорова, об этом говорят участившиеся обстрелы украинскими силовиками территории Донбасса из миномётного оружия различного калибра.

"Украинская сторона вступает в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи", — заявил Никоноров.

Он отметил, что Украина никоим образом не содействует снижению уровня эскалации конфликта, а также проведению ремонтно-восстановительных работ. Вместо этого — обострение ситуации по всей линии разграничения и частое применение миномётов различных калибров.

По данным СЦКК, только в период с прошлого заседания подгруппы, со 2 по 16 марта, зафиксировано 54 случая нарушения режима прекращения огня со стороны киевских силовиков.

"Практикуемый Украиной подход полностью перечёркивает договорённости, подписанные 22 июля 2020 года. Единственный способ изменить ситуацию — это уточнение регламента работы координационного механизма и его последующего письменного закрепления обязательствами сторон", — резюмировал Никоноров.

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В начале марта Лайф сообщал, что в районе Ясиноватской промзоны украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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