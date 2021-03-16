Байки из морга: судмедэксперт раскрыл секреты своей профессии

Обед среди умерших, ложная смерть и инструменты внутри тел. Работа Сергея Гаврилова покрыта тайной и мраком. Каждый день он проводит в компании умерших людей, чтобы установить причину смерти. В интервью Лайфу он рассказал о тонкостях своей профессии, о слухах, которые витают вокруг судмедэкспертов, и о своём отношении к "пьяным детям".

В Кировской области вынесли приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который нашёл алкоголь в крови ребёнка, погибшего в ДТП в 2019 году. Мужчина получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% заработка, сообщили в Генпрокуратуре. Он обвинялся по статье "Халатность".

Частный судмедэксперт Сергей Гаврилов возмущён, что в последнее время у детей стали чаще находить этиловый спирт в крови, но при этом отметил, что ситуации в его профессии бывают разные.

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— Алкоголь в крови у детей выявляется по технической ошибке — неправильно взяли анализ или сломанное оборудование. Но бывают случаи, когда ребёнок случайно выпил алкоголь. Причём это могут быть слабоалкогольные напитки. Каждый случай требует отдельного разбора, — говорит Сергей Гаврилов.

Чтобы стать судмедэкспертом, мужчина прошёл долгий и нелёгкий путь. Окончив медучилище, он устроился работать фельдшером скорой помощи. Потом его призвали в армию — в Афганистан, где приходилось работать с ранеными и погибшими. После службы Сергей решил идти на повышение квалификации и поступил в медицинский университет в Санкт-Петербурге. Окончил его в 1998 году и сразу прошёл интернатуру по судебно-медицинской экспертизе. В 2015-м Сергей стал работать самостоятельно.

О выборе профессии и рабочем графике

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Свою работу Сергей любит. Ему нравится проводить исследования, выяснять обстоятельства смерти и содействовать следствию. Правда, работать в государственном учреждении тяжело — строгая дисциплина и график. Чтобы работать в госучреждении, нужно быть гражданином РФ, иметь высшее медицинское образование — для этого нужно получить диплом врача и после этого пройти интернатуру судебно-медицинской экспертизы. Сергей говорит, что каждые пять лет специалист должен подтверждать свою компетентность в качестве судмедэксперта, то есть получать сертификат. Никто не отменял и повышение квалификации.

Рабочий день судмедэксперта включает действия, которые предписаны следственными органами.

— Порядок действий не должен нарушаться. Расписано, когда эксперт должен оформлять документы, когда должен исследовать тело, какие исследования провести, когда должен закончить, — рассказывает Сергей.

Как и у обычных людей, у специалистов есть время для обеда. Разговоры о том, что врачи целыми днями вскрывают тела или едят прямо возле них, — это байки. По словам Сергея, для сотрудников есть отдельное помещение для приёма пищи.

О разнице судмедэкспертов и патологоанатомов

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Судмедэкспертов и патологоанатомов часто путают, но это не одно и то же. При этом специальности очень близки к исследованию тела, биопсийному материалу, гистологическим препаратам, одинаковы методы исследования.

Сергей рассказывает, что патологоанатомы занимаются постановкой диагноза или сопоставлением диагноза, который поставило лечебное учреждение, со своим. Кроме этого, они занимаются определением причины смерти. А основная задача судмедэксперта — проведение процессуальных действий по постановлению суда.

— У него задача понять, есть ли в смерти криминал или нет. Установить причину смерти, осмотреть на наличие телесных повреждений и определить степень их тяжести. Основная задача — содействие следственным органам. Вот для чего работает судмедэксперт, — пояснил специалист.

О мыслях при виде мёртвого человека и влиянии на психику

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Среди судмедэкспертов много узких специалистов: гистологи, химики, биологи, медико-криминалисты. По словам Сергея, здесь следует больше говорить о работе патолога-судмедэксперта, который работает с телами. Вскрывают тела, как правило, санитары, а исследуют уже судмедэксперты.

— Когда видишь мёртвого человека, жалости к нему нет, потому что нужно выполнять все пункты исследования. Те судмедэксперты, которые довели уже всё до автоматизма, наверное, задумываются о смысле жизни, о своих каких-то вещах, — говорит судмедэксперт.

Для таких специалистов никаких тестов на психические отклонения не проводят, но, как и в любой организации, проводят медицинские осмотры.

— Я не помню ни одного раза, чтобы мне снились мёртвые тела. Мне, как и обычному нормальному человеку, снятся природа, разные вещи. Моя работа психически никак не отразилась на мне. Говорят, что некоторые люди спиваются, но я себя считаю нормальным человеком, — рассказывает Сергей Гаврилов.

Специалист не скрывает, что не все судмедэксперты чёрствые. В его жизни были случаи, когда на исследование приходили люди, готовые упасть в обморок при виде мёртвого человека. Сергей сам преподавал судебно-медицинскую экспертизу. Своим студентам он оказывал моральную поддержку, чтобы те не боялись и не плакали при виде мёртвого человека.

— Я давал понять студентам, что они значимые люди, что они ничего не боятся. Им нужен адреналин, чтобы к мозгу прилив крови был. Они же изначально приходят такие вялые, глюкоза в крови низкая. Надо изначально на экстремальную ситуацию привести студента бодреньким. Тогда и обмороков не будет, — говорит Сергей.

О необычных случаях и "трудных" мертвецах

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Как и в любой работе, у судмедэкспертов бывают трудности. Сергей отмечает, что тяжело работать с погибшими в ДТП или катастрофах. Вторая категория "трудных" мертвецов — которые начали разлагаться. В таких случаях сложно устанавливать причину смерти, говорит специалист. Психологически тяжело работать с детьми. Сергею приходилось исследовать много детских тел. Работа есть работа.

При изучении тел специалист находил в них разные вещи. Например, у одного в желудке были гаечные болты. Чаще всего у умерших после операций доводилось находить медицинский материал, например салфетки.

В работе Сергея Гаврилова были и удивительные случаи.

— Когда мне привозят тело на исследование, я начинаю рассуждать по поводу обстоятельств смерти. В прошлом году был случай, когда по изучению морфологии перелома кости я определил причину. Судмедэксперты из Англии согласились со мной и заявили об этом в своём суде. Это была самая большая похвала для меня, — делится Сергей.

Однажды ему приходилось проводить реанимационные действия. Он думал, что перед ним лежит мёртвое тело, но, осмотрев его, понял, что человек был в обморочном состоянии.

За последние годы некоторые представители этой профессии не раз оказывались под огнём критики. В 2019 году в Кировской области майор полиции сбил насмерть шестилетнего ребёнка на велосипеде. Вышеупомянутый Насонов обнаружил в крови погибшего 0,51 промилле алкоголя. Позже он признал свою ошибку, подтвердив, что в момент гибели мальчик был трезв.

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