Тело на продажу: как соцсети отреагировали на выставку мертвецов в Москве

1150 рублей — именно столько стоит вход на анатомическую выставку Body Worlds ("Мир тела"). Несмотря на недешёвый билет, у 21-го павильона ВДНХ выстраивались очереди, сотни людей пришли туда целыми семьями с детьми.

Поглазеть на высушенные тела и органы реальных людей москвичи и гости столицы смогли благодаря скандально известному доктору Гунтеру фон Хагенсу. Именно он 50 лет назад изобрёл уникальный способ бальзамирования человека после смерти. Все тела, с которыми он работал, были завещаны ему ради науки. После удаления воды и кислорода из тела можно, например, разглядеть, как сказываются на организме различные болезни, а также неправильный образ жизни.

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Сразу после открытия выставки в Сети (да и не только там) разгорелись дискуссии о том, этично ли всё это и кому это нужно.

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Помимо простых обывателей в Сети свою позицию высказали и специалисты не только в сфере медицины, но и по духовному воспитанию. Так, например, в РПЦ назвали выставку "Мир тела" шок-контентом.

Организаторы выставки заявили, что у неё образовательные и просветительские цели. Считаю, что не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка — эпатажное шоу с шок-контентом Вахтанг Кипшидзе Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев не ограничился собственной точкой зрения на размещение экспонатов выставки на ВДНХ. Он призвал дать правовую оценку этому мероприятию.

Организаторами предполагается, что эта выставка имеет познавательный и культурный характер. Хагенс утверждает, что все тела были завещаны их владельцами для этого эксперимента <...> На мой взгляд, это очень некрасивая история. На искусство и научно-просветительскую деятельность, о которой говорят организаторы, непохоже Валерий Фадеев Глава СПЧ

Специалисты примерно в том же духе отреагировали на выставку. Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал, что те, кто идут на выставку, "реализуют своё увлечение смертью, как в Средние века разглядывали казни, а здесь интересен труп — как объект для создания произведения искусства".

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Многие ставят под сомнение и способ получения экземпляров для скандальной выставки. Так, например, Лайф рассказывал, как в 2018-м в патолого-анатомическом отделении ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ было обнаружено четыре мумифицированных тела, которые хранились там около десяти лет. Тогда этим делом заинтересовались следователи, нашедшие основания полагать, что тела были подготовлены сотрудниками для продажи и ждали своего покупателя. Такой специфичный товар востребован, например, для пластинации, опытов, обучения, а также как раз в качестве объектов творчества у художников-радикалов. Эксперты, опрошенные Лайфом, сказали, что стоимость тела составляет 5–10 тысяч долларов.

Если все споры и кривотолки не вынудят организаторов съехать из павильона ВДНХ раньше, то простоять высушенные мертвецы там могут до 31 января 2022 года.

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