Украина предложила начать "гуманитарное разминирование" в Донбассе перед Пасхой

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников выступил с инициативой начать процесс "гуманитарного разминирования" в Донбассе перед Пасхой. Об этом сообщает украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по итогам очередного раунда переговоров.

"Алексей Резников предложил накануне пасхальных праздников совместно осуществить два шага: начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ", — говорится в заявлении делегации Незалежной, опубликованном в "Фейсбуке".

Кроме того, в Киеве призвали разблокировать работу КПВВ Счастье и Золотое. Там добавили, что ждут соответствующих решений российской делегации. Отметим, что следующее заседание ТКГ должно состояться 31 марта.

Ранее в Донецке заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения.

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