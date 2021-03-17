Украина предложила начать "гуманитарное разминирование" в Донбассе перед Пасхой
В Киеве также призвали разблокировать работу нескольких пропускных пунктов.
Фото © ТАСС / Zuma
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников выступил с инициативой начать процесс "гуманитарного разминирования" в Донбассе перед Пасхой. Об этом сообщает украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по итогам очередного раунда переговоров.
"Алексей Резников предложил накануне пасхальных праздников совместно осуществить два шага: начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ", — говорится в заявлении делегации Незалежной, опубликованном в "Фейсбуке".
Кроме того, в Киеве призвали разблокировать работу КПВВ Счастье и Золотое. Там добавили, что ждут соответствующих решений российской делегации. Отметим, что следующее заседание ТКГ должно состояться 31 марта.
Ранее в Донецке заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения.
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