На нефтепроводе в Саратовской области произошёл разлив топлива
Угрозы загрязнения нет, заверили в экстренных службах.
Фото © ГУ МЧС РФ по Саратовской области
В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС России.
"20.03.2021 в 13:00 (мск) поступила информация об утечке нефтепродуктов из нефтепровода "Самара — Тихорецк" филиала АО "Транснефть — Приволга" "Саратовское районное нефтепроводное управление" (Саратовское РНУ), — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что угрозы загрязнения ближайших водоёмов и населённых пунктов в результате разлива нет. Ближайшее село находится в пяти километрах от места происшествия. Специалисты устраняют последствия разлива.
А ранее Лайф сообщал, что в Приморском крае неподалёку от бухты Стеклянной были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Очевидцы также пожаловались на запах мазута на побережье.
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