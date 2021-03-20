Стало известно об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

Соответствующая информация указана в письме, которое замглавы Администрации Президента России Дмитрий Козак направил во Францию, Германию и на Украину. В нём подчёркивается намерение стран приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим. В частности, речь идёт о пункте, по которому ответный огонь при наступлении допускается лишь в том случае, когда на то есть соответствующий приказ высшего руководства вооружённых сил сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.