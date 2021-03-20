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Стало известно об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

Он был введён в июле прошлого года.

20 марта 2021, 12:56
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1861775037325078" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Украина отказалась от полного прекращения огня в Донбассе по итогам последнего заседания "нормандской четвёрки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

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Соответствующая информация указана в письме, которое замглавы Администрации Президента России Дмитрий Козак направил во Францию, Германию и на Украину. В нём подчёркивается намерение стран приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим. В частности, речь идёт о пункте, по которому ответный огонь при наступлении допускается лишь в том случае, когда на то есть соответствующий приказ высшего руководства вооружённых сил сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.

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Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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