Стало известно об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе
Он был введён в июле прошлого года.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Украина отказалась от полного прекращения огня в Донбассе по итогам последнего заседания "нормандской четвёрки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.
Соответствующая информация указана в письме, которое замглавы Администрации Президента России Дмитрий Козак направил во Францию, Германию и на Украину. В нём подчёркивается намерение стран приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим. В частности, речь идёт о пункте, по которому ответный огонь при наступлении допускается лишь в том случае, когда на то есть соответствующий приказ высшего руководства вооружённых сил сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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