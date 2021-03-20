Пожар произошёл на территории Измайловского кремля в Москве — видео
По данным Лайфа, загорелась мебель в деревянном строении.
Пожар произошёл на территории Измайловского кремля в Москве. Видео © Instagram / dzheyms
На территории Измайловского кремля в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по столице.
Изначально площадь возгорания составляла 160 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Проводилась эвакуация из соседних помещений.
Впоследствии пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. По данным источника Лайфа в экстренных службах, загорелась мебель в деревянном строении.
Ранее Лайф сообщал о взрыве и пожаре в многоэтажном жилом здании в подмосковных Химках. Всё случилось в девятиэтажном доме около 11 утра 19 марта. Позднее очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Лайф публиковал видео изнутри разрушенной многоэтажки.
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