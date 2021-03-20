Раскрыта возможная причина пожара в Измайловском кремле в Москве
Возгорание ликвидировано.
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Измайловском кремле в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Изначально площадь возгорания составляла 160 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Проводилась эвакуация из соседних помещений.
Впоследствии пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. По данным источника Лайфа в экстренных службах, загорелась мебель в деревянном строении.
В настоящее время возгорание уже ликвидировано. На месте работают дознаватели столичного главка МЧС. Сведений о пострадавших в экстренные службы не поступало.
Ранее сообщалось о взрыве и пожаре в многоэтажном жилом здании в подмосковных Химках. Всё случилось в девятиэтажном доме около 11 утра 19 марта. Позднее очевидцы рассказали подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Лайф публиковал видео изнутри разрушенной многоэтажки.
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