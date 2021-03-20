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Категорий: 18

Раскрыта возможная причина пожара в Измайловском кремле в Москве

Возгорание ликвидировано.

20 марта 2021, 13:49

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Измайловском кремле в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Изначально площадь возгорания составляла 160 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Проводилась эвакуация из соседних помещений.

Впоследствии пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. По данным источника Лайфа в экстренных службах, загорелась мебель в деревянном строении.

  • Фото © Instagram / dzheyms
    Фото © Instagram / dzheyms
  • Фото © Instagram / dzheyms
    Фото © Instagram / dzheyms
  • Фото © Instagram / e_l_e_n_a__mur
    Фото © Instagram / e_l_e_n_a__mur

Фото © Instagram / dzheyms

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В настоящее время возгорание уже ликвидировано. На месте работают дознаватели столичного главка МЧС. Сведений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

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Пожар в Сургуте, где один человек погиб и восемь пострадали, произошёл из-за поджога

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре в многоэтажном жилом здании в подмосковных Химках. Всё случилось в девятиэтажном доме около 11 утра 19 марта. Позднее очевидцы рассказали подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Лайф публиковал видео изнутри разрушенной многоэтажки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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