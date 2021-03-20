В Смоленской области отравилось 16 школьников, возбуждено уголовное дело
Шестеро из них госпитализированы.
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В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту отравления 16 школьников из Дорогобужского района. Об этом сообщило региональное управление СКР.
"Следователями с участием специалистов Роспотребнадзора тщательно осматривается столовая указанного учреждения, изымаются образцы пищи и воды, а также иные необходимые объекты для проведения дальнейших химических исследований. В образовательном учреждении продолжаются противоэпидемические мероприятия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент 16 учащихся Верхнеднепровской СОШ № 2 обратились в Дорогобужскую ЦРБ с признаками кишечной инфекции. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Согласно данным СКР, шесть детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, ещё десять ребят находятся на амбулаторном лечении.
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