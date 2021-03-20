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Скопинский маньяк пытался продать журналистам данные о преступлениях из колонии

Однако тогда Мохову никто платить не стал.

20 марта 2021, 14:05
<p>Фото © <a href="https://rg62.info/2020/08/01/skopinskij-manyak-posle-osvobozhdeniya-v-2021-godu-planiruet-otomstit-svoim-zhertvam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Областная Рязанская газета</a></p>

Фото © Областная Рязанская газета

Виктор Мохов, более известный в народе как скопинский маньяк, пытался продать журналистам данные о своих преступлениях, когда отбывал наказание. Об этом сообщает RT.

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Отмечается, что после того, как два года назад в СМИ появился сюжет об одной из жертв маньяка, Мохов начал слать ей письма с обвинениями во лжи. Журналисты решили выяснить, что именно он имеет в виду, и связались с ним, но получили отказ в интервью. Через несколько недель он сам перезвонил в редакцию, но позже вновь отказался от беседы.

Менее чем за год до своего освобождения Мохов снова связался с журналистами и заявил, что готов дать интервью, в котором, как он выразился, разоблачит одну из своих жертв — Екатерину Жарову. Тогда же он признался, что до сих пор любит её. При этом маньяка очень волновал вопрос гонорара.

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"В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали", — рассказал Мохов в частной беседе с журналистами.

При этом речь об авансе не шла — осуждённый был готов на оплату по факту. Вот только платить ему на тот момент никто не собирался, поэтому разговоры с журналистами в скором времени прекратились.

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Напомним, в 2000 году Виктор Мохов похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. После этого одной из бывших пленниц Мохова предложили госзащиту.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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