Римский институт "Спалланцани" проведёт научные испытания вакцины "Спутник V"
Они помогут понять, нужна ли Италии российская вакцина.
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Вакцина российского производства "Спутник V" пройдёт испытания в Римском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. Об этом рассказал президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти, пишет газета Repubblica.
"Через несколько дней будет заключён первый договор на научные эксперименты с вакциной "Спутник", естественно, в ожидании разрешения агентства EMA в том, что касается изучения разновидностей вируса", — заявил он в субботу в ходе посещения центра вакцинации в Риме.
Со слов Дзингаретти, это крайне важное и значимое событие, так как оно поможет понять, испытывает ли Италия необходимость в российской противоковидной вакцине "Спутник V".
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Напоминаем, что ранее в Италии была приостановлена вакцинация населения вакциной AstraZeneca. Это связано с опасными для жизни побочными эффектами препарата.
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