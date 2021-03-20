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Категорий: 18

Римский институт "Спалланцани" проведёт научные испытания вакцины "Спутник V"

Они помогут понять, нужна ли Италии российская вакцина.

20 марта 2021, 15:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцина российского производства "Спутник V" пройдёт испытания в Римском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. Об этом рассказал президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти, пишет газета Repubblica.

"Через несколько дней будет заключён первый договор на научные эксперименты с вакциной "Спутник", естественно, в ожидании разрешения агентства EMA в том, что касается изучения разновидностей вируса", — заявил он в субботу в ходе посещения центра вакцинации в Риме.

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Со слов Дзингаретти, это крайне важное и значимое событие, так как оно поможет понять, испытывает ли Италия необходимость в российской противоковидной вакцине "Спутник V".

Напоминаем, что ранее в Италии была приостановлена вакцинация населения вакциной AstraZeneca. Это связано с опасными для жизни побочными эффектами препарата.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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