Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками перенесён на понедельник
Изначально старт был запланирован на сегодняшнее утро.
Фото © Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в Казахстане состоится в понедельник, 22 марта. Об этом сообщается на сайте компании "Роскосмос".
"Были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности. Заслушав доклады руководителей работ, члены комиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года", — говорится в публикации.
Напомним, изначально старт ракеты был запланирован на сегодняшнее утро, однако из-за скачка напряжения в наземном оборудовании его было решено перенести на сутки. Как сообщал Лайф, этот пуск станет коммерческим стартом компании "Главкосмос пусковые услуги", которая будет выполнять контракты на доставку к орбите Земли спутников с помощью ракеты-носителя "Союз-2".
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