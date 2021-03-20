Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками перенесён на понедельник

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в Казахстане состоится в понедельник, 22 марта. Об этом сообщается на сайте компании "Роскосмос".

"Были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности. Заслушав доклады руководителей работ, члены комиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года", — говорится в публикации .

Напомним, изначально старт ракеты был запланирован на сегодняшнее утро, однако из-за скачка напряжения в наземном оборудовании его было решено перенести на сутки. Как сообщал Лайф, этот пуск станет коммерческим стартом компании "Главкосмос пусковые услуги", которая будет выполнять контракты на доставку к орбите Земли спутников с помощью ракеты-носителя "Союз-2".