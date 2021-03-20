"С точки зрения искусства жертвы колоссальные": Очевидцы рассказали о пожаре в Измайловском кремле — видео

Очевидцы рассказали Лайфу о пожаре в Измайловском кремле. Видео © LIFE

Для того чтобы потушить пожар в Измайловском кремле, пожарным пришлось выбивать стёкла и ломать пол. Об этом Лайфу рассказала очевидица произошедшего.

"Когда пожарные почти всё потушили, возгорание пошло изнутри. Им даже пришлось сломать правую часть пола, для того чтобы снизу можно было потушить возгорание. И уже оттуда был огонь, из-за этого там всё было перекрыто, и стёкла били, и пол ломали", — рассказала собеседница Лайфа.

По её словам, в результате ЧП никто не пострадал, однако с точки зрения искусства Измайловский кремль понёс потери. Девушка отметила, что сломанные перегородки и окна представляли большую ценность.

Напомним, пожар на территории Измайловского кремля в Москве произошёл сегодня днём. Изначально площадь возгорания составляла 160 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Проводилась эвакуация из соседних помещений. Впоследствии пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, а затем и вовсе ликвидирован.

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