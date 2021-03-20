Билл Гейтс дал важный совет 19-летним

Основатель Microsoft Билл Гейтс стал участником дискуссии на платформе Reddit. Пользователи спросили его, какой совет тот мог бы дать девятнадцатилетнему человеку.

"Пытайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Конечно, не стоит занимать этим всё своё время. Сначала следует выбрать интересную работу и понять, какой вклад вы способны внести. Тем не менее не стоит забывать и о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам", — ответил Гейтс.