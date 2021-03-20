Билл Гейтс дал важный совет 19-летним
Но перед тем как его осуществить, нужно найти интересную работу.
Фото © Zuma / ТАСС
Основатель Microsoft Билл Гейтс стал участником дискуссии на платформе Reddit. Пользователи спросили его, какой совет тот мог бы дать девятнадцатилетнему человеку.
"Пытайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Конечно, не стоит занимать этим всё своё время. Сначала следует выбрать интересную работу и понять, какой вклад вы способны внести. Тем не менее не стоит забывать и о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам", — ответил Гейтс.
А ранее Гейтс рассказал, какое испытание ждёт планету после пандемии ковида. Последствия, вызванные изменением климата на планете, могут нанести по человечеству более серьёзный удар, предупредил он.
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