Губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении обвинила действующая сотрудница

Отмечается, что такое с губернатором происходит впервые — раньше на него жаловались только его бывшие коллеги. Сейчас же 33-летняя Алисса Макгрэт рассказала, что Куомо делал замечания по поводу её внешнего вида, а также навязчиво интересовался её личной жизнью. Помимо этого женщина добавила, что видела, как он трогает её коллегу.