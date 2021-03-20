Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении обвинила действующая сотрудница

Ранее на него жаловались только бывшие коллеги.

20 марта 2021, 15:56

Фото © ТАСС / ЕРА / SETH WENIG / POOL

В неподобающем поведении обвинила губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо его действующая помощница. Об этом инциденте сообщило издание The New York Times.

Отмечается, что такое с губернатором происходит впервые — раньше на него жаловались только его бывшие коллеги. Сейчас же 33-летняя Алисса Макгрэт рассказала, что Куомо делал замечания по поводу её внешнего вида, а также навязчиво интересовался её личной жизнью. Помимо этого женщина добавила, что видела, как он трогает её коллегу.

Умер известный дирижёр Метрополитен-опера, уволенный за домогательства

Умер известный дирижёр Метрополитен-опера, уволенный за домогательства

Сейчас в отношении губернатора проводится проверка. Президент Джо Байден сообщил, что в случае, если информация подтвердится, Куомо придётся покинуть свой пост.

Ранее о домогательствах рассказала солистка группы Little Big Софья Таюрская. По её словам, её домогался массажист в спа-салоне.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Америку заподозрили в вывозе ядерных бомб из Европы

сегодня в 15:52

Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в сексуальных домогательствах: предлагал сыграть в карты на раздевание

25 февраля, 04:29

На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землёй в Крыму

сегодня в 16:18

"С точки зрения искусства жертвы колоссальные": Очевидцы рассказали о пожаре в Измайловском кремле — видео

сегодня в 16:13

Билл Гейтс дал важный совет 19-летним

сегодня в 16:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1