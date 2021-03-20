Губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении обвинила действующая сотрудница
Ранее на него жаловались только бывшие коллеги.
Фото © ТАСС / ЕРА / SETH WENIG / POOL
В неподобающем поведении обвинила губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо его действующая помощница. Об этом инциденте сообщило издание The New York Times.
Отмечается, что такое с губернатором происходит впервые — раньше на него жаловались только его бывшие коллеги. Сейчас же 33-летняя Алисса Макгрэт рассказала, что Куомо делал замечания по поводу её внешнего вида, а также навязчиво интересовался её личной жизнью. Помимо этого женщина добавила, что видела, как он трогает её коллегу.
Сейчас в отношении губернатора проводится проверка. Президент Джо Байден сообщил, что в случае, если информация подтвердится, Куомо придётся покинуть свой пост.
Ранее о домогательствах рассказала солистка группы Little Big Софья Таюрская. По её словам, её домогался массажист в спа-салоне.
Выбор редакции
Америку заподозрили в вывозе ядерных бомб из Европы
Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в сексуальных домогательствах: предлагал сыграть в карты на раздевание
На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землёй в Крыму
"С точки зрения искусства жертвы колоссальные": Очевидцы рассказали о пожаре в Измайловском кремле — видео
Билл Гейтс дал важный совет 19-летним
Комментариев: 0