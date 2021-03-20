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Оказавшийся под колёсами такси баскетболист Шабалкин первый набросился на машину — видео

Водитель решил не пропускать его в неположенном месте.

20 марта 2021, 15:47

Оказавшийся под колёсами такси баскетболист Шабалкин первый набросился на машину. Видео © LIFE

Баскетболист Никита Шабалкин первым набросился на автомобиль, который сбил его на одной из столичных улиц. Это следует из видеозаписи с камеры наружного наблюдения, которая появилась в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что спортсмен переходит дорогу в неположенном месте, хотя всего в нескольких метрах от него находится пешеходный переход. Один из водителей решил не пропускать Шабалкина, из-за чего тот пнул ногой его машину. Затем владелец авто нажал на педаль газа и протащил баскетболиста на капоте несколько метров.

В Москве таксист сбил известного баскетболиста Никиту Шабалкина

В Москве таксист сбил известного баскетболиста Никиту Шабалкина

По данным источника Лайфа, в больницу спортсмена привезли на скорой, однако после осмотра он отказался от госпитализации. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

А ранее в Твери автоледи напала на памятник Михаилу Кругу, после чего подралась со своей машиной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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