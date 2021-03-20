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Категорий: 18

Россия готова полностью открыть авиасообщение с Кубой

Количество двусторонних рейсов находится на очень высоком уровне.

20 марта 2021, 15:11

Фото © Shutterstock

Россия выразила свою готовность открыть авиасообщение с Кубой, сняв оставшиеся ограничения. Об этом заявили в Росавиации.

19 марта состоялся рабочий визит министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсии Гранда в РФ, где он встретился с главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Стороны при участии посла Кубы, представителей МИД России и Росавиации обсудили реализацию авиарейсов, отметив серьёзную нагрузку, несмотря на ограничение их общего количества. Также Россия в ходе переговоров объявила о готовности возобновить авиасообщение между двумя странами на уровне доковидных ограничений.

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Ранее стало известно, с 1 апреля российские туристы смогут въезжать на Кипр без прохождения карантина. Будет необходимо сдать ПЦР-тесты на коронавирус.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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