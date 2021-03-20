Россия готова полностью открыть авиасообщение с Кубой

Россия выразила свою готовность открыть авиасообщение с Кубой, сняв оставшиеся ограничения. Об этом заявили в Росавиации.

19 марта состоялся рабочий визит министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсии Гранда в РФ, где он встретился с главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Стороны при участии посла Кубы, представителей МИД России и Росавиации обсудили реализацию авиарейсов, отметив серьёзную нагрузку, несмотря на ограничение их общего количества. Также Россия в ходе переговоров объявила о готовности возобновить авиасообщение между двумя странами на уровне доковидных ограничений.