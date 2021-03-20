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Категорий: 18

Шум заведённого авто так мешал москвичу спать, что он спустился и переставил его

Владелец машины заявил об этом в полицию.

20 марта 2021, 15:39

Шум заведённого авто так мешал москвичу спать, что он спустился и переставил его. Видео © LIFE

Курьёзный случай произошёл в Москве: ночью 18 марта мужчина завёл свой Nissan Caravan, понял, что забыл взять вещи, и решил сходить за ними, не заглушив мотор. И этот звук так осточертел одному из пытавшихся уснуть жителей дома, что тот вышел и сам переставил автомобиль.

Источники в правоохранительных органах сообщили Лайфу, что житель 11-го дома по улице Дубининской, которому мешал уснуть звук работавшего двигателя, спустился вниз, осмотрел багажник авто, после чего сел за руль и переставил его на проезжую часть.

В это же время вниз наконец-то спустился хозяин машины и вместо своего "ниссана" увидел мужчину, который сообщил ему о произошедшем. Владелец авто такой шутки не оценил и написал на соседа заявление в полицию. В данный момент по этому факту проводится проверка.

Стало известно, что категорически нельзя делать перед сном

Стало известно, что категорически нельзя делать перед сном

Ранее Лайф писал об опросе, который помог узнать, скольким россиянам мешают спать соседи. Самые частые предметы жалоб — громкие разговоры, музыка и звуки ремонта.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Николай Озеров
Николай Озеров

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