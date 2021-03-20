Шум заведённого авто так мешал москвичу спать, что он спустился и переставил его. Видео © LIFE

Курьёзный случай произошёл в Москве: ночью 18 марта мужчина завёл свой Nissan Caravan, понял, что забыл взять вещи, и решил сходить за ними, не заглушив мотор. И этот звук так осточертел одному из пытавшихся уснуть жителей дома, что тот вышел и сам переставил автомобиль.

Источники в правоохранительных органах сообщили Лайфу, что житель 11-го дома по улице Дубининской, которому мешал уснуть звук работавшего двигателя, спустился вниз, осмотрел багажник авто, после чего сел за руль и переставил его на проезжую часть.

В это же время вниз наконец-то спустился хозяин машины и вместо своего "ниссана" увидел мужчину, который сообщил ему о произошедшем. Владелец авто такой шутки не оценил и написал на соседа заявление в полицию. В данный момент по этому факту проводится проверка.

Ранее Лайф писал об опросе, который помог узнать, скольким россиянам мешают спать соседи. Самые частые предметы жалоб — громкие разговоры, музыка и звуки ремонта.

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