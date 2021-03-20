Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата
Данное решение связано с подозрениями в "шпионаже".
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото © EPA / ТАСС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что готов объявить дипломатов из России нежелательными персонами. Связано это с недавним задержанием сотрудников Минобороны Болгарии и её военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами. В любом подобном случае мы будем твёрдо отстаивать свою безопасность и независимость", — цитирует его слова издание Blitz.
Ранее Прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов. Позже их объявили персонами нон грата.
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