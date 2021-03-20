Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата

Данное решение связано с подозрениями в "шпионаже".

20 марта 2021, 15:32
<p>Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото © EPA / ТАСС</p>

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото © EPA / ТАСС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что готов объявить дипломатов из России нежелательными персонами. Связано это с недавним задержанием сотрудников Минобороны Болгарии и её военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами. В любом подобном случае мы будем твёрдо отстаивать свою безопасность и независимость", — цитирует его слова издание Blitz.

В ЕП предложили расширить санкции против России из-за "шпионажа" в Болгарии

В ЕП предложили расширить санкции против России из-за "шпионажа" в Болгарии

Ранее Прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов. Позже их объявили персонами нон грата.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

вчера в 01:38

Россиянку задержали на польской границе, когда она сбегала с годовалым сыном от мужа-тирана

18 марта, 11:01

Билл Гейтс дал важный совет 19-летним

сегодня в 16:08

"С точки зрения искусства, жертвы колоссальные": очевидцы рассказали о пожаре в Измайловском кремле — видео

сегодня в 16:13

Хозяйка сняла хитрого кота, который хотел украсть роллы прямо у неё на глазах, став настоящим ниндзя

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1