На Кубани семья из пяти человек рухнула на УАЗе в реку. Трое погибли — видео
Двое успели выпрыгнуть из машины в последний момент.
В Краснодарском крае УАЗ с семьёй из пяти человек упал с переправы в реку. По данным Лайфа, трое погибли.
Инцидент произошёл в Абинском районе на переправе через реку Адегой. В салоне автомобиля находились муж с женой, двое детей и бабушка. Выжить удалось только ей и внучке — они успели выпрыгнуть перед тем, как автомобиль сорвался и упал крышей вниз. Погибшему мальчику было десять лет.
А ранее Лайф сообщал, что на Кубани в жутком ДТП погибла девушка, которая в день аварии праздновала свой день рождения.
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