На Кубани семья из пяти человек рухнула на УАЗе в реку. Трое погибли — видео

На Кубани семья из пяти человек рухнула на УАЗе в реку. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Краснодарском крае УАЗ с семьёй из пяти человек упал с переправы в реку. По данным Лайфа, трое погибли.

Инцидент произошёл в Абинском районе на переправе через реку Адегой. В салоне автомобиля находились муж с женой, двое детей и бабушка. Выжить удалось только ей и внучке — они успели выпрыгнуть перед тем, как автомобиль сорвался и упал крышей вниз. Погибшему мальчику было десять лет.