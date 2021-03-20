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На Кубани семья из пяти человек рухнула на УАЗе в реку. Трое погибли — видео

Двое успели выпрыгнуть из машины в последний момент.

20 марта 2021, 14:51

На Кубани семья из пяти человек рухнула на УАЗе в реку. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Краснодарском крае УАЗ с семьёй из пяти человек упал с переправы в реку. По данным Лайфа, трое погибли.

Инцидент произошёл в Абинском районе на переправе через реку Адегой. В салоне автомобиля находились муж с женой, двое детей и бабушка. Выжить удалось только ей и внучке — они успели выпрыгнуть перед тем, как автомобиль сорвался и упал крышей вниз. Погибшему мальчику было десять лет.

Семья из пяти человек утонула в Приморье, провалившись на авто под лёд — видео

Семья из пяти человек утонула в Приморье, провалившись на авто под лёд — видео

А ранее Лайф сообщал, что на Кубани в жутком ДТП погибла девушка, которая в день аварии праздновала свой день рождения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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