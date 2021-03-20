СМИ: Новым главным тренером ЦСКА станет легенда клуба Ивица Олич
Менеджмент армейцев обсуждает финальные детали с известным хорватом.
Фото © ТАСС / Тырин Денис
Бывший игрок московского ЦСКА Ивица Олич станет новым главным тренером команды, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Об этом сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на источник.
Стало известно, что менеджмент ЦСКА обсуждает финальные детали с известным хорватом. Отмечается, что инициатором такого решения стал председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин. Официально о новом назначении будет объявлено в ближайшее время.
Стоит напомнить, что Олич, которому сейчас 41 год, был нападающим ЦСКА с 2003 по 2006 год, проведя 112 матчей и забив 41 мяч. В настоящее время он работает в тренерском штабе сборной Хорватии, являясь ассистентом главного тренера.
А недавно ЦСКА проиграл "Зениту" со счётом 2:3. Этот результат прокомментировал бывший тренер московской команды Валерий Газзаев, который стал гостем нового выпуска шоу Лайфа "Дайте сказать".
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