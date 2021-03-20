Турция решила выйти из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием против женщин

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы по борьбе с насилием против женщин. Указ президента страны Реджепа Эрдогана опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete.

Вице-президент республики Фуат Октай отметил, что борьба за права женщин будет продолжена, но при сохранении традиционных ценностей.

"Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", — написал Октай в "Твиттере".

По каким причинам Анкара решила выйти из соглашения, неизвестно. Конвенция была принята 11 мая 2011 года и стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Её ратифицировали 18 стран.

Ранее стало известно, какое место заняла Россия в рейтинге равноправия полов.

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