Америку заподозрили в вывозе ядерных бомб из Европы
Существует мнение, что это делается для того, чтобы модернизировать устаревшие боеголовки.
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Исследовательская организация "Федерация американских учёных" (FAS) заявила, что США тайно вывозят из Европы ядерный боезапас. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным экспертов организации, за последние годы Вашингтон на треть сократил количество авиабомб в Европе: со 150 до 100 единиц. Однако власти США никаких комментариев по данному поводу не дают и о сокращении ядерного арсенала не заявляли.
Также сообщается, что Москва не получала от Вашингтона никаких уведомлений о вывозе ядерных бомб. Существует мнение, что это делается с целью модернизации оружия для повышения точности и функциональных возможностей.
Другие же эксперты считают, что такое поведение США вызвано ухудшением отношений между Америкой и Турцией на фоне попытки госпереворота в последней в 2016 году.
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