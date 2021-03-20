Лавров в начале следующей недели отправится в Китай

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале следующей недели отправится с рабочим визитом в Китай. Поездка начнётся 22 марта и продлится два дня, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Отмечается, что там российский дипломат встретится со своим китайским коллегой Ван И.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях, подготовки мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР", — говорится в сообщении.

А ранее Сергей Лавров на фоне ухудшения двусторонних отношений России и США заявил, что западная дипломатия имеет характер фейковый, "а порой и фриковый", когда любые альтернативные точки зрения жёстко отвергаются не только на международной арене, но и внутри самих западных стран.

Авторы