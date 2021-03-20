На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землёй в Крыму
В Киеве заявили, что "действия России не останутся без оценки международного сообщества".
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Указ о запрете иностранцам владеть землёй в Крыму является "юридически ничтожным" и не приведёт к правовым последствиям для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко. В беседе с РБК он пояснил, что Киев намерен восстановить права собственников на участки земли в Крыму.
"Указ <...> юридически ничтожен и не влечёт правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", — сказал Николенко.
Также дипломат заявил, что "действия России не останутся без оценки международного сообщества".
"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания "Крымской платформы" и её инаугурационного саммита в этом году", — подытожил Николенко.
Как сообщал Лайф, ранее иностранцам запретили владеть землями в Крыму и Севастополе. Ограничения на владение землёй коснулись 19 муниципальных образований Крыма (всего их 25), среди которых Евпатория, Керчь и Ялта.
Выбор редакции
Стало известно об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе
В Крыму объяснили, почему иностранцам нельзя владеть на полуострове землёй
Билл Гейтс дал важный совет 19-летним
Посол России в США Антонов вылетел в Москву для получения консультации
Петербуржца залило кровью из квартиры выше этажом
Комментариев: 0