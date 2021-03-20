На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землёй в Крыму

Указ о запрете иностранцам владеть землёй в Крыму является "юридически ничтожным" и не приведёт к правовым последствиям для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко. В беседе с РБК он пояснил, что Киев намерен восстановить права собственников на участки земли в Крыму.

"Указ <...> юридически ничтожен и не влечёт правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", — сказал Николенко.

Также дипломат заявил, что "действия России не останутся без оценки международного сообщества".

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания "Крымской платформы" и её инаугурационного саммита в этом году", — подытожил Николенко.

Как сообщал Лайф, ранее иностранцам запретили владеть землями в Крыму и Севастополе. Ограничения на владение землёй коснулись 19 муниципальных образований Крыма (всего их 25), среди которых Евпатория, Керчь и Ялта.

Авторы