Апгрейд налицо: в Сети нашли старое фото участницы "Холостяка", которая отдыхает сейчас с Тимати

Сейчас почти все модели и инста-блогеры корректируют свою внешность уколами красоты и пластическими операциями. Поэтому когда пользователи Сети обнаружили старое фото 22-летней Марии Вебер — участницы восьмого шоу "Холостяк", премьера которого состоялась на этой неделе, то принялись изучать его с лупой. Но даже самые прожжённые критики растерялись перед тем, что они увидели.

Фото © Instagram / vebermariia

На фото Мария стояла в чёрной блузке и кардигане, держа в руках небольшой букет. Хоть лицо девушки и было видно не полностью, пользователи Сети принялись обсуждать, на какие изменения решилась девушка. Многие сошлись на блефаропластике, увеличении губ и наращённых ресницах. "Норм такой апгрейд. Ловите на слове, если будете говорить, что у неё всё своё", "Ботокс, нити, блефаропластика, комки Биша, подбородок, лисьи глаза — это на первый взгляд", — писали в комментариях под снимком.

Фото © Instagram / vebermariia

Но в основном пользователи Сети были поражены, осознав, что красота Марии по большей части натуральна.

Какой апгрейд?😂😂😂 Загорела и ресницы нарастила o_mamiyuli

Скулы формируются больше с возрастом, когда юношеский жирок с щёк сходит) Поэтому даже они — далеко не факт. Реально естественная девочка Natali Sekirina

Такая же. Только похудела килограмм на 6–7, загорела, волосы в более тёмный, губы чуток, ресницы нарастила. Правильный ракурс. Всё Koma Lo

Фото © Instagram / vebermariia

Такой небывалый ажиотаж вокруг одной из участниц "Холостяка" начался после того, как выяснилось, что она приехала отдыхать на Мальдивы вместе с Тимати. Девушка выкладывала в "Инстаграм" совершенно не подозрительные фото из отпуска, но всю тайну раскрыл Моргенштерн. С учётом того что больше никто из участниц шоу на островах не появлялся, поклонники сделали логичный вывод, что возлюбленную себе Тимати уже выбрал.

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