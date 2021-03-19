Лососевый хаус: почему жители Тайваня массово меняют имена на нечто совсем странное

Оказывается, причиной стала очередная акция местной сети суши-ресторанов. В начале этой недели компания заявила, что каждый, кто изменит своё имя на Лосось, сможет получить заказ, не заплатив никаких денег. Помимо самого Лосося на бесплатные суши могут претендовать пять его знакомых. Оказалось, желающих перекусить на халяву в стране более чем достаточно.

Фото © Taipei Times

Тайваньцы кинулись менять имя на новое. Кто-то остановился на лаконичном Лосось, а некоторые рашили выделиться. Так, из местных загсов выходили "Ничего не могу поделать, как хочу лосося на халяву". А кто-то так заморочился, что составил себе имя из 36 иероглифов, заодно побив местный рекорд. Пока что в акции приняло участие уже больше тысячи человек.

Фото © Taipei Times

Единственные, кто от ситуации не в восторге, — местные госорганы. Они уже окрестили всё происходящее "лососевым хаосом". Неудивительно, ведь работы у них сейчас невпроворот. Мало того что тысячи бегут менять имя, через пару дней они же мчатся возвращать его обратно. Власти Тайваня напомнили, что у граждан страны есть право поменять имя только три раза в жизни, пишет Taipei Times.

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