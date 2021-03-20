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Пушков — о тройном падении Байдена на трапе: Как бы ветер истории не выдул его из Белого дома раньше срока

Ход времени неумолим, напомнил политик.

20 марта 2021, 17:00
<p>Скриншот © Twitter / <a href="https://twitter.com/DonaldJTrumpJr?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1372945623637499904%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://life.ru/p/1386206" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DonaldJTrumpJr</a></p>

Скриншот © Twitter / DonaldJTrumpJr

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал тройное падение президента США Джо Байдена на трапе борта номер один.

По его мнению, "сильный ветер", на который ссылается администрация Белого дома как на причину падения Байдена, тут совсем ни при чём. Причины этого фиаско совсем другие, намного более понятные.

"Ход времени неумолим. Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока", — написал Пушков в "Твиттере", напомнив, что глава Соединённых Штатов не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом.

"Америка обречена": Британцы бурно отреагировали на тройное падение Байдена на трапе

"Америка обречена": Британцы бурно отреагировали на тройное падение Байдена на трапе

Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц высмеял отказ Байдена от разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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