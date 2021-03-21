В Ярославле приёмная мать одолжила у дочери 320 тысяч рублей и отказалась отдавать

В Ярославле 21-летняя Александра Егоренкова одолжила своей приёмной матери 320 тысяч рублей, но та отказалась возвращать деньги даже после соответствующего решения суда, пишет 76.ru.

По данным портала, Саша попала в детский дом после смерти матери, когда ей было 14 лет. Тогда её удочерила одна из сотрудниц учреждения. Спустя некоторое время, по словам Александры, женщина попросила её занять деньги на покупку семейного автомобиля. Для этого девушка сняла все накопленные средства со своего специального счёта. Шли годы, а возвращать долг приёмная мать не планировала. Тогда сирота решила обратиться в суд.

"На протяжении всего судебного процесса ответчица отрицала необходимость возврата денег своей приёмной дочери, хотя ни одного доказательства, почему она не должна этого делать, она не предоставила", — рассказал адвокат Александры, отметив, что исполнительное производство идёт с сентября прошлого года, и за это время приёмная мать выплатила девушке всего 12 тысяч рублей.

В свою очередь женщина также собирается подавать на приёмную дочь иск в суд — за клевету. По её словам, "существо, которое жило в её доме и пользовалось всеми благами", уже более года позорит её имя. Приёмная мать добавила, что она не занимала деньги у девушки, а якобы та сама их ей перечислила, чтобы скрыть от своих дальних родственников.

А ранее в Северной Осетии экс-чиновник украл деньги, собранные на лечение больного раком мальчика. Правоохранители вернули средства на счёт больного девятилетнего ребёнка, но, несмотря на оперативно проведённые мероприятия, спасти малыша не удалось.

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