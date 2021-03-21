Врачи перечислили причины частых головных болей

Головная боль является одним из самых распространённых симптомов при любом заболевании, однако постоянные боли могут стать настоящей проблемой. В таком случае необходимо соблюдать режим сна, а также не забывать об отдыхе, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

"Всё зависит от частоты, длительности и параллельных симптомов. В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом", — приводит её слова RT.

Врач призвала не забывать выстраивать правильный режим работы и отдыха, делать передышки, отвлекаться, заниматься спортом и высыпаться. Кроме того, головные боли могут возникать у тех, кто долгое время работает за компьютером, так как в этом случае страдает шейный отдел позвоночника и возникает перенапряжение мышц. Таким людям нужны регулярные гимнастика и массаж, добавила Ярцева.

Ещё одной причиной головных болей может стать повышенное давление, а также развитие глаукомы, в частности у пожилых, заметила терапевт.

Избавиться от болей можно с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов, уточнила Ярцева, но нельзя допускать превышения нормы или употреблять суточную норму более пяти дней.

А вот терапевт – врач общей практики Лариса Алексеева заметила, что сейчас вероятной причиной головных болей являются изменения погоды и резкие перепады температуры. Другие факторы, которые перечислила специалист, — переохлаждение, частое употребление фастфуда, тонизирующих напитков и алкоголя, а также курение.

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