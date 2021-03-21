Учёные опровергли миф о существовании "суперфудов"

Испанские учёные развеяли миф о "суперфудах" и объяснили, что заявления о существовании таких продуктов являются лишь маркетинговой уловкой. Об этом пишет The Conversation .

По оценке исследователей, только молоко матери можно считать подлинным "суперпродуктом". Учёные отметили: несмотря на то что продукты, действительно насыщенные полезными микроэлементами, существуют, они не заменят сбалансированного питания. К примеру, в кудрявой и листовой капусте больше кальция, фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов С, К и А, чем в других крестоцветных, хотя их фитохимический состав идентичен.