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Учёные опровергли миф о существовании "суперфудов"

Только молоко матери можно считать подлинным "суперпродуктом".

21 марта 2021, 04:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Испанские учёные развеяли миф о "суперфудах" и объяснили, что заявления о существовании таких продуктов являются лишь маркетинговой уловкой. Об этом пишет The Conversation.

По оценке исследователей, только молоко матери можно считать подлинным "суперпродуктом". Учёные отметили: несмотря на то что продукты, действительно насыщенные полезными микроэлементами, существуют, они не заменят сбалансированного питания. К примеру, в кудрявой и листовой капусте больше кальция, фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов С, К и А, чем в других крестоцветных, хотя их фитохимический состав идентичен.

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Ранее Лайф писал о том, что Малышева перечислила продукты, которые возместят недостаток витамина А.

Авторы
Юлия Коновалова

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