Врач назвал способы очистить лёгкие после коронавируса

Комплекс дыхательных упражнений снабдит организм кислородом и укрепит здоровье, поделился в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул.

Специалист утверждает, что лёгкие задействованы всего на 30‒40%, поэтому важно научиться эффективно пользоваться дыханием и задержками. Благодаря правильному дыханию лёгкие очищаются и повышается количество воздуха, попадающего в них. Упражнения помогут быстрее восстановиться после коронавируса. Например, может помочь техника дыхания пранаяма, которая известна в Индии.

"Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счёта, регулировать длительность вдоха и выдоха", — пояснил Сандул.

Реабилитолог предупредил, что в медицинской маске упражнения на дыхание делать нельзя, поэтому необходимо подобрать защищённое от инфекций место. Работать над дыханием желательно по пять минут утром и вечером, заключил эксперт.

Ранее Лайф писал о том, в каком случае нельзя лечить заложенность носа.

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