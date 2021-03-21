Худшая за 40 лет: экс-министр оценил экономическую политику США

Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс заявил, что США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние 40 лет.

По его словам, "то, что разжигали, теперь разгорается": меры властей по восстановлению после пандемии усилят давление спроса одновременно с агрессивным смягчением налогово-бюджетной политики, в то время как Федеральная резервная система решила проводить "свободную" денежно-кредитную политику.

"Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет. В основе этого лежит непримиримость левых демократов, а также совершенно безответственное поведение всей Республиканской партии", — подчеркнул Саммерс в программе Bloomberg Wall Street Week.

По его словам, эта политика приведёт к ускорению инфляции. Другой вариант — если ФРС слишком сильно нажмёт на тормоза и подтолкнёт экономику к рецессии.

Представители администрации США выступили против критики, заявив, что рекордный пакет мер президента Джо Байдена направлен на оказание помощи нуждающимся и не приведёт к перегреву экономики, всё ещё страдающей от высокого уровня безработицы. Представители Федеральной резервной системы в целом разделяют эту точку зрения, они заявили, что не намерены ужесточать денежно-кредитную политику в ближайшее время.

Лауреат Нобелевской премии Пол Кругман отверг теорию о том, что США станут свидетелями всплеска инфляции в стиле 1970-х годов из-за стимуляции. Он подчеркнул, что у ФРС есть свои инструменты, которые позволят при необходимости справиться с ценовым давлением, а наихудшим сценарием станет кратковременный скачок потребительских цен.

Ранее американцев призвали "верить в экономику" США. Согласно прогнозам экспертов, в течение 2021 года она вырастет на 7,5%.

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